"Мой район. Новости": рядом со станцией метро "Верхние Лихоборы" возведут офисы и магазины

Более девяти тысяч квадратных метров современных и полезных пространств появится на севере Москвы рядом со станцией метро "Верхние Лихоборы". Там возведут офисы и магазины за счет инвесторов в рамках масштабной городской программы. Она направлена на создание мест приложения труда для москвичей.

Крупные объекты строят по всему городу. Так, в Зеленограде на территории бывшей промзоны появится Логистический комплекс, а в ТиНАО рядом со станцией Санино МЦД-4 возведут образовательный, торговый центры и детский сад. В итоге, в городе появится почти две тысячи новых рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".