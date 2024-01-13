13 января, 09:35Транспорт
"Мой район. Новости": электродепо "Аминьевское" запустили в столице
В Можайском районе Москвы заработало электродепо "Аминьевское". Это первое депо, где установлены специальные системы обеззараживания поездов. Они позволяют за короткое время уничтожить микробы, бактерии, запахи и вирусы даже в труднодоступных местах.
Новые установки – полностью российская разработка. "Аминьевское" позволит на 20–25% увеличить количество поездов, которые выходят на линию. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости