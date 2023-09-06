Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": благотворительная Москва

"Жизнь в большом городе": благотворительная Москва

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9 и 10 сентября в Москве – День города. На Цветном бульваре откроется крупнейший благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Десятки столичных НКО расскажут о своей работе.

Как Москва и москвичи помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации? Какие благотворительные фонды у нас работают? И что сделать, чтобы не попасть на удочку мошенников? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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