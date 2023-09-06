"Жизнь в большом городе": благотворительная Москва

9 и 10 сентября в Москве – День города. На Цветном бульваре откроется крупнейший благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Десятки столичных НКО расскажут о своей работе.

Как Москва и москвичи помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации? Какие благотворительные фонды у нас работают? И что сделать, чтобы не попасть на удочку мошенников? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".