"Жизнь в большом городе": городские парковки

Платные парковочные места должны быть и в столичных дворах. С такой инициативой выступил экспертный центр "Пробок.нет". Мнения москвичей разделились, в Госдуме высказались, в основном, против. Однако вопрос "а где ставить машину в мегаполисе?" до сих пор открыт.

Как сделать так, чтобы мест для автомобилей хватало всем желающим? Сколько вообще сегодня парковок в городе? И если машину все время негде поставить – не лучше ли просто взять и пересесть на общественный транспорт? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".