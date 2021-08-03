Разворотнева: необходимо сохранить парковку на улице Мельникова

Фото: Екатерина Бибикова
Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что власти столицы смогут вернуть парковку жителям ЖК на улице Мельникова.
Паркинг был продан застройщиком сторонней компании, которая заявила о намерении переоборудовать его в офисный центр или хостел. Такая идея категорически не устроила местных жителей.
Граждане привлекли к ситуации внимание общественности, благодаря чему был проведен ряд проверок, а также было заведено несколько административных дел, участники которых выплатили штрафы на общую сумму свыше двух миллионов рублей.
В результате Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, выявляющая объекты самостроя и нелегальной реконструкции, внесла паркинг в постановление правительства № 819–ПП.
"Согласно данному постановлению, результаты реконструкции здания должны быть устранены, а какие-либо действия в отношении него, в том числе и купля-продажа, станут невозможны", – объяснила Разворотнева.
Она подчеркнула, что прокуратура в ближайшее время организует комплексную межведомственную проверку здания с участием МВД, административно-технической инспекции Москвы, Росреестра, Бюро технической экспертизы и других.
Ранее Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам.
Для остальных жителей столицы она рекомендовала установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.
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