"Жизнь в большом городе": московские студенты

Ученики 11-х классов 31 мая сдали первый ЕГЭ. Впереди еще месяц заключительных испытаний, выпускные вечера, прощание со школой. А что дальше? Куда будут поступать московские абитуриенты?

Сколько выпускников смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе, учитывая, что в этом году количество бюджетных мест снова увеличили? Какие направления и специальности считаются сейчас самыми перспективными? И как изменилось высшее образование в столице за время пандемии? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".