"Жизнь в большом городе": обновление Москвы

Москва отметит 873-й день рождения 5 и 6 сентября. На этот раз празднование состоится под общей музейной тематикой. Будут мастер-классы, лекции, выставки. Однако все они пройдут локально в разных точках города, чтобы избежать массового скопления людей на улице в период пандемии COVID-19.

Куда стоит отправиться? Где можно понаблюдать за красотами города? Насколько сильно изменилась столица за последние годы? И нравятся ли эти перемены самим москвичам? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".