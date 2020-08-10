Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские электробусы начали работать на маршруте № 38, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Электробусы начинают свой маршрут от Рижского вокзала и следуют до станции метро "Китай-город". Таким образом, количество электробусных маршрутов в городе увеличилось до 35.

На прошлой неделе электробусы начали работать на маршруте № 789. Они курсируют через Холмогорскую улицу, Ярославское шоссе и проезд Серебрякова.

Электробусы запустили в столице в 2018 году. С этого времени они перевезли около 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров. В начале июля на улицы города вышел 400-й электробус.

Новый транспорт в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.

Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.

