"Фанимани": падение рубля

Рубль падает, российской фондовый рынок тоже чувствует себя не очень хорошо. Такого мощного снижения не было уже 14 лет.

К чему нам стоит готовиться дальше? И что делать обычному потребителю? Об этом – в новом выпуске программы "Фанимани".