Россиян предупредили о возможном подорожании детского питания

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Производители детского питания предлагают приостановить проект Минпромторга по внедрению маркировки консервированной продукции, поскольку его реализация вкупе с подорожанием логистики и упаковки может привести к росту стоимости детских пюре на 10%. Об этом сообщает газета "Известия".
Ассоциация крупнейших российских производителей товаров широкого спроса "Русбренд" обратилась в Минэкономразвития с призывом исключить детское питание из эксперимента по маркировке консервированной продукции, который пройдет с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. В настоящее время в него включены мясные, овощные и фруктовые консервы, в том числе и детское пюре.
В обращении подчеркивается, что детское питание является социально значимым товаром первой необходимости. Производители уверены, что внедрение системы идентификации в отрасли спровоцирует повышение цен. Вместе с тем представители Ассоциации еще ни разу не сталкивались с выявлением случаев контрафакта, поскольку отрасль находится под строгим государственным контролем.
В Минпромторге отметили, что эксперимент по маркировке консервированной продукции был разработан в соответствии с поручением Владимира Путина. Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, в свою очередь, заявил, что внедрение такой маркировки в других отраслях не вызвало повышения стоимости товаров.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз стимулирует рост производства сырья для детского питания для стабилизации цен. В ведомстве подчеркнули, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях значительного повышения издержек из-за роста цен на упаковку, топливо, электроэнергию, логистические услуги.
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