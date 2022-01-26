Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на детское питание в РФ

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Минсельхоз стимулирует рост производства сырья для детского питания для стабилизации цен, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
В ведомстве подчеркнули, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях значительного повышения издержек из-за роста цен на упаковку, топливо, электроэнергию, логистические услуги.
Благодаря поддержке, которую оказывает правительство, предприятиям плодоовощной продукции удалось нарастить объемы производства. В том числе это влияет на эффективное развитие предприятий переработки.
По данным Росстата, в прошлом году в России обновили рекорд по производству плодов и ягод. Их валовый сбор во всех категориях хозяйств достиг 3,9 миллиона тонн. Также планомерно развивается производство крупяных культур.
Благодаря высокому урожаю отпускные цены на яблоки за прошедший год снизились на 16,1%, а они являются важным сырьем для производителей детского питания.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает производителей детского питания повышать цены.
Российское подразделение компании Fazer, входящей в топ-5 производителей хлебобулочных изделий, проинформировало торговые сети о планах повысить цены на свою продукцию с 1 февраля. Сообщалось, что со следующего месяца продукция компании подорожает на 16,5–30%.
До этого эксперты предупредили о возможном подорожании мяса птицы и яиц на фоне новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Ожидается, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Это может грозить занесением болезней, снижением сохранности птицы и ростом себестоимости.
В 2022 году вырастут цены на хлеб – Минсельхоз
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