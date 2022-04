"Wow эффект": Гарри Стайлс выпустил клип на песню As it Was

Гарри Стайлс выпустил клип на песню As it Was. В нем музыкант танцует в красных костюмах, бегая по кругу и перемещаясь по разным локациям.

Режиссером видео As It Was стала украинка Таню Муиньо, снимавшая клипы для Карди Би, Кэти Перри, Post Malone, Lil Nas X и Foals. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".