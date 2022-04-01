Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдет 2–9 апреля на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдет на ВДНХ с 2 по 9 апреля. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов двух стран.

Выставку проведут на открытой площадке между павильонами № 18 "Выставочно-торговый центр Республики Беларусь" и № 57 "Россия – моя история". На ней будут представлены опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники России и Белоруссии.

Среди производителей выступят "КАМАЗ", "КАМАЗ-Мастер", Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, "Меркатор", Гомсельмаш, БелАЗ. Кроме того, свои образцы представят Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, "Вертолеты России", УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Беларуси.

В конце марта в 55-м павильоне ВДНХ прошел региональный этап чемпионата "Первый элемент" по радиоуправляемым автомобилям на топливном элементе. В соревнованиях приняли участие 25 команд. В состав каждой из них вошли два пилота, механик, инженер и дизайнер. Они прошли двухмесячную подготовку: изучили принцип работы водородного топливного элемента, разработали стратегию использования гибридной системы, сконструировали автомобиль и отработали навыки его вождения на специальной трассе.

До этого на ВДНХ открылась выставка "Найти Бэнкси", где показаны копии работ загадочного и популярного уличного художника мира. В рамках экспозиции представлены более 150 работ по мотивам произведений британского автора, аутентичные копии его картин и скульптур. Все экспонаты и инсталляции сопровождаются описанием, благодаря которому гости могут более подробно изучить творчество художника и его восприятие окружающей среды.