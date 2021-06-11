"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о мерах поддержки бизнеса

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В сравнении с 2010 годом количество предприятий питания в Москве выросло примерно в 2 раза. На сегодняшний день в городе работает более 15 тысяч кафе, баров, ресторанов и закусочных, в которых одновременно могут отдыхать более полумиллиона человек. В общей сложности в них свыше 540 тысяч посадочных мест.
Во время самоизоляции каждому из этих заведений приходилось бороться за покупателей. Столичные власти поддерживали рестораторов в этот период, например, привлекали к организации питания тех, кто задействован в работе с коронавирусом. Кроме того, предприниматели могли рассчитывать на субсидии и льготные кредиты.
Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году многие предприятия общепита были закрыты, тем не менее большинство из них работало, готовя продукцию питания на вынос.
"Мы со своей стороны тоже старались поддерживать ваш бизнес. Я вижу, что в этом году ресторанный бизнес начал активно расти и возвращать объемы услуг, которые были до пандемии," – подчеркнул мэр Москвы.
В 2020 году во время пандемии коронавируса было принято 5 пакетов мер по поддержке бизнеса. Некоторые программы продлили и на этот год, причем оформить все можно в электронном виде.
Одна из актуальных мер поддержки сейчас – бесплатные земельные участки под размещение летних кафе. В этом году добавилось 88 новых адресов, так что примерно каждый пятый ресторан имеет веранду. Кроме того, город компенсирует часть затрат на покупку франшизы. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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