"Москва сегодня": Собянин наградил работников скорой медицинской помощи

Сергей Собянин наградил сотрудников скорой медицинской помощи столицы.

По словам мэра, пандемия коронавируса показала, какое огромное значение имеет здравоохранение, в частности скорая помощь.

Собянин отметил, что столичная скорая помощь является одной из самых мощных систем в мире и по скорости вызовов, и качеству оснащения, и оборудованию.

Также мэр столицы рассказал, что правительство города и в будущем намерено активно поддерживать и развивать скорую помощь. Об этом – в программе "Москва сегодня".