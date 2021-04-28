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28 апреля, 19:30

"Москва сегодня": Собянин наградил работников скорой медицинской помощи

мэр Москвы медицина город видео Анна Белоглазкина

Сергей Собянин наградил сотрудников скорой медицинской помощи столицы.

По словам мэра, пандемия коронавируса показала, какое огромное значение имеет здравоохранение, в частности скорая помощь.

Собянин отметил, что столичная скорая помощь является одной из самых мощных систем в мире и по скорости вызовов, и качеству оснащения, и оборудованию.

Также мэр столицы рассказал, что правительство города и в будущем намерено активно поддерживать и развивать скорую помощь. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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