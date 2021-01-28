Новый тротуар открыли на отремонтированной части Большого Каменного моста

07:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый пешеходный тротуар появился на отремонтированной части Большого Каменного моста. Открытие состоялось в четверг, 28 января, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Благоустройством пешеходной зоны занимались специалисты комплекса городского хозяйства. В рамках работ было обновлено порядка 80 метров гранитного парапета, установлено 20 современных опор освещения.
"В пешеходной зоне завершен монтаж отреставрированного чугунного ограждения, всего установлено 400 метров конструкции. Монтажные работы не останавливались даже в сильные морозы – их проводили внутри специальных шатров, в соответствии с технологией производства в них были созданы все условия для работы с бетоном, на который крепится основание ограждения", – отметил Бирюков.
Он добавил, что при капитальном ремонте самого Большого Каменного моста проводятся работы по замене несущих балок руслового пролета. На них опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Специалисты также реставрируют чугунное ограждение и гранитную облицовку.
"Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году, в ходе капремонта его фактически пересоберут заново, при этом сооружение продолжает функционировать и закрыто полностью не будет", – подчеркнул заммэра.
Петр Бирюков заверил, что капитальный ремонт позволит увеличить срок службы сооружения. Ремонт стартовал в июле прошлого года, завершение работ запланировано на 2021 год.
Ранее стало известно, что на востоке Москвы завершен капремонт Электрозаводского моста. Были восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров.
Чугунное ограждение начали устанавливать на Большом Каменном мосту в Москве
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