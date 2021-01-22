В Москве завершили ремонт памятника Александру Суворову

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершили работы по ремонту памятника Александру Суворову, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову был открыт на Суворовской площади в 1982 году. Монумент представляет собой бронзовую фигуру во весь рост. Реставраторы завершили ремонтные работы по памятнику", – отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В частности, специалисты очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений, а также перебрали гранитную облицовку постамента скульптуры и пушек. Кроме того, по словам Емельянова, в рамках ремонта были загерметизированы швы и докомпонованы сколы. Он отметил, что специалисты заменили разрушенные плиты мощения, а также провели консервацию бронзы и уплотнили патину.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2020 года прошли государственную экспертизу 87 проектов капитального ремонта домов-памятников. Кроме того, еще 30 находятся в стадии подготовки.