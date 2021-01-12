Реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке завершат в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Реконструкцию пешеходного моста на территории Московского зоопарка планируют завершить в 2021 году, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году мы завершим реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка. Сегодня уже готовы опоры для пролетного строения, построены пешеходные сходы", – рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что после завершения работ ширина перехода увеличится с четырех до девяти метров. Мост длиной 22 метра будет иметь декоративные конструкции из алюминиевых сплавов, с помощью которых будет создан образ закручивающихся морских волн.

Также в зоопарке активно ведутся работы по реконструкции павильона "Ластоногие", а также по возведению дополнительного входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная".

Ранее в столичном зоопарке рассказали, как его обитатели проводят зимовку. Директор учреждения Светлана Акулова сообщила, что в спячку впадают только пять процентов животных. Это бурые и гималайские медведи, тушканчики, сурки, еноты, бурундуки, хомяки и ежи.

