"Москва сегодня": на юге столицы появится новая пешеходная зона

На юге Москвы благоустраивают парки и зеленые островки. Так, например появился сквер на улице Садовники. Раньше это была заросшая и заброшенная территория.

Также работы по благоустройству еще предстоят в Вишневом саду на улице Академика Миллионщикова и зеленой зоне вдоль 2-го Нагатинского проезда. Предполагается, что таким образом можно будет создать единую прогулочную зону. Можно будет пройтись от Нагатинского проезда и по обустроенным пешеходным маршрутам добираться до парка "Коломенское".

В городе приводят в порядок не только исторически сложившиеся зеленые территории, но и "промки". Так, на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) появилась школа-гигант. Об этом – в программе "Москва сегодня".