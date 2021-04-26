МОЭК опубликовала график отключения горячей воды в Москве

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) представила график отключения горячей воды в столице в 2021 году. Сведения опубликованы на официальном портале организации.

Чтобы узнать информацию по конкретному дому, необходимо ввести в поисковую строку название столичной улицы, а также указать номер строения.

Информационный сервис с графиком отключения горячей воды также будет доступен на портале mos.ru и в мобильном приложении "Моя Москва".

Как ранее заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, период планового отключения горячей воды начнется с 11 мая. Он напомнил, что процедура необходима для технического обслуживания отопительной системы столицы.