"Москва сегодня": до конца года в столице построят более 100 домов по программе реновации

Согласно плану реализации программы реновации, до конца 2021 года ожидается строительство 103 домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На стадии переезда находятся больше 33 тысяч человек, 24 тысячи из них уже переехали.

Список стартовых площадок, на которых будут строить дома, стал больше еще на 17 адресов. Такое постановление подписал Сергей Собянин. Там появится жилье почти для 12 тысяч москвичей.

Всего по программе реновации смогут переехать в новое жилье около миллиона москвичей. Участники программы при расселении из старых домов смогут доплатить за квартиру большей площади. Об этом – в программе "Москва сегодня".