Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19:15

"Москва сегодня": до конца года в столице построят более 100 домов по программе реновации

город строительство реновация видео Анна Белоглазкина

Согласно плану реализации программы реновации, до конца 2021 года ожидается строительство 103 домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На стадии переезда находятся больше 33 тысяч человек, 24 тысячи из них уже переехали.

Список стартовых площадок, на которых будут строить дома, стал больше еще на 17 адресов. Такое постановление подписал Сергей Собянин. Там появится жилье почти для 12 тысяч москвичей.

Всего по программе реновации смогут переехать в новое жилье около миллиона москвичей. Участники программы при расселении из старых домов смогут доплатить за квартиру большей площади. Об этом – в программе "Москва сегодня".

Читайте также

Программа: Москва сегодня

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать