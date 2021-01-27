Рестораны Москвы могут достичь 80% привычного достатка в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выручка столичных рестораторов в феврале может составить 80 процентов от доковидных значений после отмены ограничений на работу в ночное время. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие зарубежных гостей в кафе и ресторанах, места общественного питания активно посещают отечественные туристы.

"Конечно, было определенное снижение выручек. В том числе и из-за ограничения по времени. Но на сегодняшний день наши рестораторы с оптимизмом смотрят в февраль, и, я надеюсь, в феврале они частично, в большей степени, на 70–80 процентов, как они рассчитывают, придут к уровню предыдущих периодов", – подчеркнул Немерюк.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице отменяют ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров.

Мэр отметил, что заведения все еще должны будут придерживаться требований Роспотребнадзора. В частности, нужно будет выполнять требования по рассадке посетителей, а также санитарному режиму.

