"Москва сегодня": почти 500 млн пассажиров проехали на МЦК за четыре года

Московское центральное кольцо отметило четырехлетие. С 2016 года им воспользовались почти 500 миллионов пассажиров.

За это время МЦК интегрировали не только с метро, но и со всеми радиальными железнодорожными направлениями, в том числе с центральными диаметрами.

МЦК проходит через 26 районов столицы. Московское центральное кольцо улучшило транспортную ситуацию для жителей районов Метрогородок, Бескудниковского, Коптево, Хорошёво-Мнёвники, Нижегородского и Котловка. Об этом – в программе "Москва сегодня".