"Москва сегодня": как работают цифровые диспетчерские ЖКХ

14 сентября, 19:15
В Москве вместо множества диспетчерских пунктов работают единые диспетчерские службы, которые управляют всем ЖКХ. В любой диспетчерской теперь есть цифровая видеостена – в случае нештатной ситуации перекрыть аварийный участок можно одним нажатием клавиши.
Благодаря цифровым диспетчерским появилась возможность создать единые ремонтные и аварийные службы.
В 2020 году число ремонтных бригад для обеспечения бесперебойной подачи отопления пришлось увеличить из-за пандемии коронавируса. По словам Сергея Собянина, Москва готова к отопительному сезону, а все работы удалось провести за рекордные два месяца.
"В этом году из-за пандемии сроки начала работ серьезно были сдвинуты. На сектор жилищно-коммунального хозяйства, на жилые дома, на их ремонт и подготовку мы вышли аж в июле месяце. Таким образом, график сдвинулся на два месяца. И это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточной работы работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода", – сказал Собянин. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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