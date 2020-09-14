"Москва сегодня": как работают цифровые диспетчерские ЖКХ

В Москве вместо множества диспетчерских пунктов работают единые диспетчерские службы, которые управляют всем ЖКХ. В любой диспетчерской теперь есть цифровая видеостена – в случае нештатной ситуации перекрыть аварийный участок можно одним нажатием клавиши.

Благодаря цифровым диспетчерским появилась возможность создать единые ремонтные и аварийные службы.

В 2020 году число ремонтных бригад для обеспечения бесперебойной подачи отопления пришлось увеличить из-за пандемии коронавируса. По словам Сергея Собянина, Москва готова к отопительному сезону, а все работы удалось провести за рекордные два месяца.

"В этом году из-за пандемии сроки начала работ серьезно были сдвинуты. На сектор жилищно-коммунального хозяйства, на жилые дома, на их ремонт и подготовку мы вышли аж в июле месяце. Таким образом, график сдвинулся на два месяца. И это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточной работы работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода", – сказал Собянин. Об этом – в программе "Москва сегодня".