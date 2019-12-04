"Москва сегодня": Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок

В Москве заработали ярмарки нового формата. Сейчас в городе их открыто уже 18, а до конца года появятся еще четыре.

Купить свежие фермерские продукты на ярмарках теперь можно и зимой. Там можно приобрести фрукты, соленья, молочку, мясо и хлеб. Торгуют на ярмарке только российские производители, чаще всего без посредников.

"В Бутырском районе открылась новая ярмарка. От старой она отличается как небо и земля, потому что это был просто навес, в котором торговали не каждый день и тем более в межсезонье не торговали: зимой там невозможно было обслуживать клиентов. Сегодня это современная ярмарка, отапливаемая, с хорошим прилавком, с кафе. Так что надеюсь, что жителям понравится", – заявил Сергей Собянин во время осмотра новой круглогодичной ярмарки на улице Милашенкова. Об этом – в программе "Москва сегодня".