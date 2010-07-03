Роботы-помощники могут появиться в домах людей уже через 10–15 лет

10:13
Фото: depositphotos/Dmyrto_Z
В ближайшие 10–15 лет могут появиться роботы-помощники, которые будут выполнять за хозяев всю работу по дому. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на проректора по международным программам и цифровым инновациям Московского физико-технического института (МФТИ) Алексея Малеева.
"Уже сейчас у людей есть роботы-пылесосы, а представьте себе полноценного помощника, который не только пылесосит, но и вытирает пыль, готовит еду, выполняет другие обязанности по дому", – рассказала Малеев.
Он добавил, что разработка таких роботов-помощников считается мировой тенденцией, которой занимаются и в МФТИ. Также в университете разрабатывают технологию по управлению такими роботами с помощью датчиков движения.
Проректор пояснил, что робот может полностью повторить движение человека с помощью импульсов, которые передаются ему от человека. Малеев уточнил, что робота также можно использовать в опасных местах.
Другим перспективным направлением проректор МФТИ считает разработку специальных костюмов, предназначенных для усиления физических способностей человека. По-другому их называют экзоскелеты.
"Такие технологии разрабатываются во всем мире и в МФТИ в частности, они могут оказаться востребованными на стройках и при выполнении других тяжелых работ. Возможно, их появление приведет к сокращению числа рабочих мест на стройках, однако экзоскелеты можно использовать и в других целях – например для людей с ограниченными возможностями здоровья", – заключил Малеев.
Ранее в Перми компания создала робота-полицейского. Promobot V.4 умеет самостоятельно передвигаться и объезжать препятствия, разговаривать с людьми, распознавать лица и речь. Полиция сможет пользоваться новым роботом в местах большого скопления людей: дроиды будут сканировать отпечатки пальцев и идентифицировать личность человека через базу МВД.
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