Роботов уволили из отеля в Японии за плохую работу

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Японский отель Henn na Hotel, который первым в мире начал использовать сотрудников-роботов, отказался от услуг свыше половины машины. Как пишет Daily Mail, они не справлялись со своими обязанностями.

Выяснилось, что проблемы для персонала и постояльцев создавала большая часть из 243 роботов. В их числе был и робот-помощник Чури, которому не давались простейшие вопросы гостей. К тому же иногда он отвечал на храп и этим будил клиентов.

Не у дел оказались и роботы-динозавры с ресепшн. Своими криками "Добро пожаловать" они пугали гостей. Кроме того, ящерам постоянно помогали с регистрацией постояльцев. А робот-консьерж мог рассказать все о завтраке, но был бесполезен для вызова такси.

Однако некоторые роботы со своими задачами справились. Например, дроиды из "Звездных войн" без проблем переключали каналы и музыку.

Тем временем сотрудники Курчатовского института начали учить роботов работе в команде. Если машины освоят эту стратегию, они смогут не только "выживать" в агрессивной окружающей среде, но и выполнять различные задачи, например, патрулировать территорию, охранять диких животных, добывать ресурсы.