Роботов начали обучать командному взаимодействию

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Сотрудники Курчатовского института опубликовали первое в России исследование о построении робосоциумов, то есть групп роботов, которые наделены способностью социального взаимодействия друг с другом. По мнению ученых, в перспективе это позволит создавать независимые автономные группировки машин, пишет газета "Известия".

Действуя командой, роботы могут не только "выживать" в агрессивной окружающей среде, но и выполнять различные задачи, например, патрулировать территорию, охранять диких животных, добывать ресурсы. Такие исследования, считают специалисты, помогут лучше понять закономерности социального поведения людей.

"Наша глобальная цель – поиск механизмов управления социумом, пока – социумом роботов, а в перспективе, возможно, и человеческим социумом", – пояснил один из авторов монографии "Социальные сообщества роботов" Валерий Карпов. Он возглавляет отделение нейрокогнитивных наук и интеллектуальных систем Курчатовского НБИКС-центра. "Для этого мы в качестве базового экспериментального объекта используем группировку мобильных мини-роботов", – добавил ученый.

В рамках эксперимента несколько десятков роботов наделили способностями проявлять характеры, похожие на человеческие. Так появились робот-холерик, робот-сангвиник и робот-меланхолик. Участие в исследовании роботов с разными "темпераментами" необходимо для обучения социальному поведению – способности подражать, подчиняться, командовать, подчеркнули ученые. По словам инженера-исследователя Максима Ровбо, на природном полигоне роботы быстро вырабатывают навыки патрулирования границ, поэтому в дальнейшем могут стать самыми надежными охранниками.