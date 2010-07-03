В России создали робота-полицейского

Фото: promo-bot.ru

Пермская компания создала робота-полицейского, сообщается на сайте производителя "Промобот". Демо-версию разработки представили на международной выставке Interpolitex на ВДНХ 22 октября.

Promobot V.4 умеет самостоятельно передвигаться и объезжать препятствия, разговаривать с людьми, распознавать лица и речь. Полиция сможет пользоваться новым роботом в местах большого скопления людей: дроиды будут сканировать отпечатки пальцев и идентифицировать личность человека через базу МВД.

"Роботы пока не вправе самостоятельно проводить оперативные действия, поэтому наш промобот станет помощником "живого" полицейского в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях", – отметил директор по развитию "Промобот" Олег Кивокурцев.

Пермская разработка также позволит оперативно вносить новые сведения о злоумышленниках в базу данных МВД: робот оснащен сканером документов и фотокамерой.

Пермская компания "Промобот" была основана в 2015 году, тогда же она стала резидентом научного центра "Сколково". На сегодняшний день разработанные компанией роботы представлены в 35 странах мира, где их используют в качестве промоутеров, гидов, консьержей. Промоботов можно увидеть и в московском метро, отделениях Сбербанка, МФЦ.

Ранее сообщалось, что российские космонавты займутся тестированием нескольких разработок, которые впоследствии будут использовать во время пилотируемых полетов автоматических станций на Луну. На базе некоторых космических аппаратов планируется создать многоразовые системы взлета и посадки.