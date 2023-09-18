"Торги Москвы": как арендовать у города земельный участок под автосервис

Столица регулярно выставляет на торги земельные участки с функциональным назначением "автообслуживание". За 12 лет количество личных автомобилей в Москве увеличилось в полтора раза. В настоящее время их насчитывается 8,5 миллиона.

Какие важные нюансы нужно знать предпринимателям при аренде участков и как быстро окупаются такие вложения? Об этом – в программе "Торги Москвы".