18 сентября, 16:00Транспорт
"Торги Москвы": как арендовать у города земельный участок под автосервис
Столица регулярно выставляет на торги земельные участки с функциональным назначением "автообслуживание". За 12 лет количество личных автомобилей в Москве увеличилось в полтора раза. В настоящее время их насчитывается 8,5 миллиона.
Какие важные нюансы нужно знать предпринимателям при аренде участков и как быстро окупаются такие вложения? Об этом – в программе "Торги Москвы".
Программа: Торги Москвы