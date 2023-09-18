Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 16:00

Транспорт

"Торги Москвы": как арендовать у города земельный участок под автосервис

"Торги Москвы": как арендовать у города земельный участок под автосервис

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Почти 60 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву за неделю

"Деньги 24": как изменятся цены на топливо в РФ до конца 2023 года

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей за оценку во время избирательной кампании

Эксперты рассказали, как изменилось метро столицы с открытием новых северных станций

Москвичам сообщили, сколько экономят пассажиры метро с открытием новых станций

Столица регулярно выставляет на торги земельные участки с функциональным назначением "автообслуживание". За 12 лет количество личных автомобилей в Москве увеличилось в полтора раза. В настоящее время их насчитывается 8,5 миллиона.

Какие важные нюансы нужно знать предпринимателям при аренде участков и как быстро окупаются такие вложения? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Читайте также
Программа: Торги Москвы
транспортавтовидеоЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика