"Торги Москвы": какой бизнес организовать в помещениях на цокольных этажах

Помещения в подвалах и цокольных этажах – это одни из самых распространенных лотов на городских торгах после машино-мест. Их популярность у предпринимателей растет. Секрет востребованности таких объектов прост: выигрыш по цене у аналогичных объектов на первых этажах в два, а то и три раза.

Специалисты расскажут, какой бизнес организовать в помещениях на цокольных этажах. Подробнее – в программе "Торги Москвы".