Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:00

Экономика

"Торги Москвы": какой бизнес организовать в помещениях на цокольных этажах

"Торги Москвы": какой бизнес организовать в помещениях на цокольных этажах

Магазины Gloria Jeans открылись на месте H&M в пяти городах России

"Деньги 24": Центробанк ограничит выдачу высокорискованных кредитов с 1 января 2023 года

Новости часа: два человека погибли в результате аварии на МКАД

Новости часа: Путин назвал успешным товарооборот между странами СНГ

"Актуальный репортаж": когда доставят посылки из Китая

Компания Gloria Jeans открыла свои магазины на месте H&M

Российская компания Gloria Jeans открыла свои магазины на месте H&M

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Российский ретейлер Gloria Jeans начал открывать свои магазины на месте H&M

Помещения в подвалах и цокольных этажах – это одни из самых распространенных лотов на городских торгах после машино-мест. Их популярность у предпринимателей растет. Секрет востребованности таких объектов прост: выигрыш по цене у аналогичных объектов на первых этажах в два, а то и три раза.

Специалисты расскажут, какой бизнес организовать в помещениях на цокольных этажах. Подробнее – в программе "Торги Москвы".

Читайте также
Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика