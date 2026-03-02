02 марта, 15:00Транспорт
"Специальный репортаж": каршеринг
Каршеринг давно стал частью городской жизни. Но за таким удобством скрывается не всегда очевидная система штрафов и непредсказуемый выбор машины.
Исправна она или нет, водитель узнает уже во время поездки. Почти всегда пользователь каршеринга оказывается слабым звеном.
Как работают механизмы фиксации нарушений? И почему диалог между сервисами и водителями все чаще напоминает разговор коллекторов с должником?
Подробнее – в программе "Специальный репортаж".