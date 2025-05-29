"Специальный репортаж": зубная боль

Современная стоматология предлагает широкий спектр услуг – элайнеры, отбеливание, имплантация и даже выращивание зубов. Но все чаще пациенты стараются избегать визитов к врачу – пугает стоимость.

Никогда еще лечение зубов не было таким дорогим, говорят эксперты. Люди откладывают поход к стоматологу до последнего, а потом вынуждены платить "ползарплаты" – и без гарантий качества. Это порождает все больше жалоб на недобросовестных врачей и низкую квалификацию.

Об этом – в программе "Специальный репортаж".