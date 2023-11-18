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Новости

18 ноября, 17:00

Общество

"Специальный репортаж": злокачественная опухоль

"Специальный репортаж": злокачественная опухоль

Фестиваль "Мастерская подарков" начался на Тверской площади в столице

Закат украсил небо столицы перед наступлением вечера

Фестиваль "Мастерская подарков" стартовал на Тверской площади в Москве

Дед Мороз из Великого Устюга отметит день рождения 18 ноября на ВДНХ

Дед Мороз из Великого Устюга приехал отпраздновать день рождения на ВДНХ

Около 20 северных видов птиц прилетают на зимовку в Москву

Лебедей из столичных парков перенесли в специальные домики на зимовку

Синоптики предупредили о январской температуре в ночь на 19 ноября

Госпошлина на загранпаспорт РФ вырастет на 20% в 2024 году

Знахарка подала в суд на врача-онколога за то, что тот критикует нетрадиционную медицину. Доктор поставила под сомнения методы борьбы с раком с помощью трав и считает, что такие схемы лечения могут привести к ухудшению здоровья и даже смерти пациентов.

Специальный корреспондент Вера Обливанцева решила пойти на прием к знахарям, которые обещают чудесное излечение от самых тяжелых заболеваний, после чего встретилась с людьми, которые от отчаяния доверились шарлатанам и поплатились за это не только рублем. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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Программа: Специальный репортаж
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