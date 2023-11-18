"Специальный репортаж": злокачественная опухоль

Знахарка подала в суд на врача-онколога за то, что тот критикует нетрадиционную медицину. Доктор поставила под сомнения методы борьбы с раком с помощью трав и считает, что такие схемы лечения могут привести к ухудшению здоровья и даже смерти пациентов.

Специальный корреспондент Вера Обливанцева решила пойти на прием к знахарям, которые обещают чудесное излечение от самых тяжелых заболеваний, после чего встретилась с людьми, которые от отчаяния доверились шарлатанам и поплатились за это не только рублем. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".