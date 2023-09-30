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30 сентября, 14:00

Город

"Специальный репортаж": вот это номер

"Специальный репортаж": вот это номер

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Число гостиниц и хостелов в Москве за последние пять лет выросло на треть, сегодня их почти две тысячи. Больше только в Сочи. Растущая конкуренция заставляет отельеров придумывать новые способы привлечения клиентов. Специальный корреспондент Евгения Лебедева как обычно с головой окунулась в тему.

Она побывала на квартирнике голливудского режиссера в президентском люксе отеля, расположенного около Кремля, после чего провела ночь в мужском номере хостела, где ей тут же предложили работу. И в целом все было прилично. Каково быть администратором общежития, в котором живет 400 мигрантов, и как в первый же день работы в "отеле на час" испортить гостям романтический вечер – узнаете в специальном репортаже "Вот так номер".

Программа: Специальный репортаж
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