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16 июля, 00:00

Общество

"Специальный репортаж": "Жесткие игры 16+"

"Специальный репортаж": "Жесткие игры 16+"

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Каждый десятый квест небезопасен – так считают сами представители игровой отрасли. Депутаты тоже заметили, что такие перформансы уж слишком часто заканчиваются травмами, и предложили убрать весь опасный реквизит, а актеров проверять на уравновешенность.

Специальный корреспондент Женя Лебедева, которая до того как нашла свое истинное призвание, поработала в том числе и актрисой на квесте, решила вспомнить молодость. Оказалось, что среди ее бывших коллег с бензопилами в руках есть те, у кого проблемы с психикой возникают не только в игровых образах, но и в реальной жизни.

Как работа в индустрии хоррора приводит к настоящим трупам в багажниках автомобилей, и что сделать, чтобы приключение на квесте не превратилось в настоящий кошмар, узнаете в специальном репортаже "Жесткие игры".

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