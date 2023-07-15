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Новости

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Происшествия

Новости часа: число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех

Новости часа: число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17 человек

В бразильском штате Сан-Паулу поверхность реки Тиете покрылась токсичной пеной

В США произошел пожар на химзаводе

На трассе Краснодар – Ейск столкнулись рейсовый автобус и зерновоз

Новости часа: Трамп заявил, что Байден подталкивает США к третьей мировой войне

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"Московский патруль": два грузовика сгорели на Рябиновой улице в Москве

"Московский патруль": число краж снизилось на треть в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в ДТП с автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу, на Кубани возросло до трех, сообщает МВД по Краснодарскому краю.

Две украинские ДРГ ликвидированы в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Фестиваль "Вместе с городом!" будет проходить в парках Москвы до 10 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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