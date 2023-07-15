Новости часа: число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в ДТП с автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу, на Кубани возросло до трех, сообщает МВД по Краснодарскому краю.

Две украинские ДРГ ликвидированы в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Фестиваль "Вместе с городом!" будет проходить в парках Москвы до 10 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.