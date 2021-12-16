"Специальный репортаж": "как это вынести?"

Российские звезды требуют освободить Мавзолей на Красной площади. Одновременно с этим потомок Сталина заявил, что тело Иосифа Виссарионовича надо эксгумировать. Сталин когда-то сам лежал в Мавзолее рядом с Лениным, но 60 лет назад его перезахоронили у Кремлевской стены.

Специальный корреспондент Александр Кушак поговорил с теми, для кого разговоры о похоронах Ленина невыносимы, и теми, кто считает, что как раз вынести его давно пора. А затем выяснил, как сейчас живут потомки вождей страны советов.