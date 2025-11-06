06 ноября 2025, 11:45Экономика
"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники
Снижение процентных ставок по банковским вкладам заставляет многих россиян искать более доходные финансовые инструменты. Все больше людей пытаются заработать на фондовом рынке, в том числе прислушиваясь к советам консультантов в социальных сетях.
Кому из них можно доверять? Чем финансовые консультанты отличаются от инвестиционных советников?
Об этом – в программе "Деньги 24. Финансовая грамотность".