Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2025, 11:45

Экономика

"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

"Деньги 24": эксперт оценил политику нового мэра Нью-Йорка

"Деньги 24": мобильная связь и интернет подорожают в России в 2026 году

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮАО

"Деньги 24": россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости

"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

"Деньги 24": литр бензина в России подорожал более чем на 10 копеек за прошлую неделю

"Деньги 24": ЦБ РФ ужесточит требования к заемщикам

Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Снижение процентных ставок по банковским вкладам заставляет многих россиян искать более доходные финансовые инструменты. Все больше людей пытаются заработать на фондовом рынке, в том числе прислушиваясь к советам консультантов в социальных сетях.

Кому из них можно доверять? Чем финансовые консультанты отличаются от инвестиционных советников?

Об этом – в программе "Деньги 24. Финансовая грамотность".

Читайте также
Программа: Деньги 24: Финансовая грамотность
экономикавидео

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика