"Сити. Столик на двоих": Киноместа 2

На первый взгляд, киноместа – это такие антикафе для гиков, которые сидят и обсуждают, завалили по итогу Тони Сопрано или нет, изучают монтажные склейки и проводят викторины на тему 21-го сезона малоизвестного шоу 60-х.

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это огромная, неизученная планета общепита, где есть все: от блюд Кавказа до американской классики и неожиданных напитков с десертами. Сегодня как раз такие места: они понравятся даже тем, кто не видел ни одной серии.

Подробнее – в программе "Сити. Столик на двоих".

