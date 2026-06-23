23 июня, 10:30Общество
"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 23 июня
Атмосферное давление в Москве 23 июня составит 745 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха в городе достигнет 22 градусов.
Скорость ветра окажется в пределах 3–17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 38%.
Подробнее – в программе "Утро".
Читайте также
- Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и области 23 июня
- Вторник станет самым самым комфортным по погоде днем на неделе в Москве