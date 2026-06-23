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Новости

23 июня, 10:30

Общество

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 23 июня

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 23 июня

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"Утро": скорость ветра в столице 23 июня составит 5–17 м/с

Атмосферное давление в Москве 23 июня составит 745 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха в городе достигнет 22 градусов.

Скорость ветра окажется в пределах 3–17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 38%.

Подробнее – в программе "Утро".

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Программа: Утро
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