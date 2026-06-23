Музей памяти жертв геноцида открылся в Москве

В Москве открылся Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Он заменил Музей истории ГУЛАГа.

В экспозиции представлены 18 тематических разделов, рассказывающих о блокаде Ленинграда, уничтожении культурных ценностей и карательных операциях на территории РСФСР.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в музей важно приходить с детьми, начиная с 6–7-го класса, так как там рассказано о страницах истории, которые ранее не афишировали.

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