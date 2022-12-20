09:30Общество
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 20 декабря
Атмосферное давление в столице во вторник, 20 декабря, установилось на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 78%.
Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 6 градусов мороза, вечером будет -9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Утро