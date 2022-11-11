"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

В ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. На 30 минут водителей задержит затор на Рязанском проспекте, который начинается от улицы Вострухина и тянется до Карачаровской эстакады.

На шоссе Энтузиастов затруднено движение в направлении центра. Перед Большим Купавенским проездом скопилось много машин и впереди сформировался 4-километровый затор от 2-ой Владимирской улицы до Авиамоторной.

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