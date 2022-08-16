"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Трудно въехать в город на Ярославском шоссе, машины скопились уже на въезде. До Северяниского путепровода автомобилисты будут добираться 40 минут.

На Волгоградском проспекте движение в сторону центра тормозит ДТП у дома № 99. Поток уплотнился от улицы Академика Скрябина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.