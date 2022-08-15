В Крыму открылся фестиваль "Таврида.АРТ"

В Крыму состоялась церемония открытия фестиваля "Таврида.АРТ". Это платформа возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства.

К участникам фестиваля обратился Владимир Путин. Президент заявил о тщетности попыток "отменить" российскую культуру и Россию. Такие попытки глава государства назвал "просто глупостью". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.