"The City": музыкальные фестивали и "Докер"

Август выдался по-настоящему фестивальным. Музыка, кино, отдых на природе, фестивали устраивают каждую неделю и по любому поводу.
Например, международный фестиваль документального кино "Докер". Программа в 2022 году богатая – 65 фильмов из 25 стран. Открывает фестиваль фильм "Красная Африка" Александра Маркова – исторический фильм о парадоксальной дружбе СССР и Африки. "Докер" пройдет в кинотеатре "Октябрь" с 15 по 28 августа.
Следующий фестиваль – "Сигнал" – могучий рейв, где музыка соединяется с природой и искусством. Фестиваль пройдет в арт-парке Никола-Ленивец. Приедут диджеи из Японии, Франции и Германии. Билеты на четыре дня фестиваля начинаются от 11 с половиной тысяч рублей.
Еще один фестиваль – Motherland 2022. Motherland, а по-русски "Родина" – это фестиваль, который уже десять лет открывает новые имена отечественной инди-сцены. В 2022 году на фестивале прозвучит пост-панк от группы “Твин Пикс”, синти-поп от “Стереополины” и электроника “Промышленного проезда”. Всего ожидается больше пятнадцати коллективов, среди которых “Источник”, “Комсомольск” и “Наша Таня”. Хедлайнером выступит группа “Аффинаж”, которая сочетает рок с баяном, тромбоном и городским романсом. Мероприятие пройдет в московском клубе “Урбан”, что на дизайн-заводе Флакон. Билет обойдется в две тысячи рублей.
Подробнее – в сюжете проекта The City].
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