"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Трудно проехать в сторону центра по Волоколамскому шоссе. На участке от реки Сходни до поворота на улицу Габричевского скорость движения не превышает 20 километров в час, а время проезда составляет больше 20 минут.

Медленно едет ТТК. На улице Новой Башиловке водителям не удастся разогнаться выше 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.