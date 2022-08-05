Началось благоустройство территории возле строящейся станции "Текстильщики" БКЛ

В Москве приступили к благоустройству территории рядом со строящейся станцией "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На улицах, где проводятся работы, установили ограждения, временные дорожные знаки и информационные баннеры для пешеходов и водителей.

Рабочие приступили к устройству кабельной канализации, куда уберут воздушные линии. Также стартовали работы на тротуарах. По словам заммэра, главная задача благоустройства территорий возле новых транспортных объектов заключается в создании удобных пешеходных маршрутов к ним от жилых массивов, а также комфортных общественных пространств для отдыха местных жителей.

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