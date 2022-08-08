"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 8 августа

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 8 августа, на отметке 752 миллиметра ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 60%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 23 градуса. Вечером температура составит 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.